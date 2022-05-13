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Политика
Дмитрия Пескова попросили прокомментировать суд над первым российским военным на Украине. Он не стал
13 мая, 2022 12:49
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Кремль попросили прокомментировать начало судебного процесса над первым российским военнослужащим на Украине, но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал этого делать. Он «не располагает информацией об этом суде и об этом случае».
Ответ Пескова приводит Telegram-канал Вы слушали маяк. Кремлевский чиновник сказал: «Не знаю, насколько это соответствует действительности. Вообще нет никакой информации на этот счёт».
Суд в Киеве рассмотрит дело против Вадима Шишимарина. Его обвиняют в расстреле велосипедиста в Сумской области.
Заседание пройдет в Киеве. В случае положительного вердикта военному грозит заключение вплоть до пожизненного.
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