Песков высказался насчет «увольнения» подчиненных Путина за контакт с ним будучи инфицированными
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что будет с заразившимися коронавирусом, которые контактировали с главой государства. Напомним, в окружении Владимира Путина заболели десятки человек.
Песков сказал, что их не будут увольнять за то, что они общались с президентом, будучи инфицированными.
«Просто, так или иначе, все были привиты», - сказал кремлевский чиновник. Его слова приводит «Интерфакс».
На вопрос о состоянии Путина Песков сказал: «Хорошо. Как обычно».
Напомним, заболевшие в окружении президента занимались обеспечением его быта, безопасности и работы. Причину вспышки коронавируса выяснили окончательно. Тяжелых случаев COVID-19 у близких к президенту людей нет.
В связи со случаями коронавируса Путин ушел на самоизоляцию. Как долго она продлится, держится в секрете. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что в данной ситуации достаточно недели.