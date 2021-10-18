Песков в интервью для фильма «Владимир Путин: хозяин игры» ответил, не умрет ли Навальный в тюрьме
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью для фильма «Владимир Путин: хозяин игры» ответил на вопрос, не умрет ли оппозиционер Алексей Навальный в тюрьме. Документальный фильм готовит французский телеканал France 5.
Песков сказал: «Будем надеяться, что он не умрет». Кремлевский чиновник добавил: «Слава Богу, что он жив».
Пресс-секретарь Путина вспомнил о голодовке Навального в начале отбывания срока.
Журналиста заявила: Франции кажется, будто российские власти «побаиваются» оппозиционера. На это Песков заявил, что страха перед Навальным нет - но власти не хотят дополнительной популярности или рейтингов для оппозиционера. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, в августе 2020 года Навального сняли с самолета в Омске после ухудшения самочувствия. Его госпитализировали в местную больницу, а потом перевезли на лечение в Германию по ходатайству супруги Юлии. Правительство ФРГ сообщило о следах яда «Новичок» в крови Навального. Спустя несколько месяцев лечения он вернулся в Россию и был задержан. 2 февраля суд назначил Навальному 3,5 года колонии общего режима.