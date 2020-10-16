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В России к 2024 году численность населения может уменьшиться на 1,2 миллиона человек. Виной тому – демографические изменения, произошедшие в стране во время Великой Отечественной войны и кончины Советского Союза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Убыль населения происходит по объективным причинам – это совпадение двух демографических ям - яма Великой Отечественной войны и яма кончины Советского Союза, начала 90-х годов. Эти две ямы нас преследуют по всей нашей истории современной и, к сожалению, здесь они сошлись вместе, и поэтому такие негативные тренды», – цитирует Пескова ТАСС.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что в России мало женщин, которые могут рожать детей. Что именно значит эта фраза, Песков решил не объяснять. Он добавил, что власти прилагают максимум усилий для сокращения убыли местного населения, и предпринимаемые меры дают ощутимый результат.