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Политика
Дмитрий Песков: Путин в послании будет говорить о системных мерах поддержки
11 апреля, 2021 13:41
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Песков: «Путин в послании будет говорить о системных мерах поддержки»
Российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию расскажет о системных мерах поддержки и развитии после пандемии коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Путин в послании будет говорить о системных мерах поддержки по выходу из ковидного кризиса», - сказал Песков.
При этом пресс-секретарь главы государства дал понять, что пока нельзя говорить, что ковидный кризис прошел. По словам чиновника, страна только находится на выходе из него, пишет ТАСС.
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