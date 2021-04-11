Политика

Песков: «Путин в послании будет говорить о системных мерах поддержки»

Российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию расскажет о системных мерах поддержки и развитии после пандемии коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путин в послании будет говорить о системных мерах поддержки по выходу из ковидного кризиса», - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства дал понять, что пока нельзя говорить, что ковидный кризис прошел. По словам чиновника, страна только находится на выходе из него, пишет ТАСС.