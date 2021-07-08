Первого и второго президентов ранее входившей в СССР страны объявили в розыск
Киргизия объявила в международный розыск первого и второго президентов страны - Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. Они проходят обвиняемыми по делу о работе крупнейшего в стране месторождения золота.
Акаев и Бакиев - не единственные фигуранты. В коррупции обвиняют несколько бывших высокопоставленных чиновников. Среди них брат экс-президента Сооронбая Жээнбекова, сын Бакиева Максим, экс-спикер парламента Асылбек Жээнбеков.
Непосредственно Акаев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контракта с компанией, которая начала разработку месторождения Кумтор в 90-х годах. После той сделки Киргизия фактически утратила контроль над ним, сообщает 24.kg.
Обвинение в адрес Бакиева не уточняется.
Акаев руководил страной с 1991 по 2005 годы. Его свергли в результате Тюльпановой революции. Он бежал в Россию. Бакиев правил с 2005 по 2010. Он также потерял пост в результате протестов и уехал в Беларусь.