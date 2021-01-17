Первые звоночки — координатора штаба Алексея Навального сняли с поезда в Москву

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Координатор штаба Алексея Навального Ирина Фатьянова, а также активист Илья Гантварг были сняты с поезда, отправлявшегося из Санкт-Петербурга в Москву без должного объяснения.

Активисты ехали в Москву для встречи в аэропорту Алексея Навального. Фатьянову и Гантварга доставили в отдел полиции, где заявили о некой жалобе гражданина, с содержанием которой задержанных не ознакомили. Спустя три часа их отпустили, передает Znak.com.

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный прибывает в страну вечером 17 января. Прокуратура Москвы уже предостерегла всех желающих встретить Алексея в аэропорту.