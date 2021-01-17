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Политика
Первые звоночки — координатора штаба Алексея Навального сняли с поезда в Москву
17 января, 2021 09:16
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Flickr
Координатор штаба Алексея Навального Ирина Фатьянова, а также активист Илья Гантварг были сняты с поезда, отправлявшегося из Санкт-Петербурга в Москву без должного объяснения.
Активисты ехали в Москву для встречи в аэропорту Алексея Навального. Фатьянову и Гантварга доставили в отдел полиции, где заявили о некой жалобе гражданина, с содержанием которой задержанных не ознакомили. Спустя три часа их отпустили, передает Znak.com.
Напомним, оппозиционер Алексей Навальный прибывает в страну вечером 17 января. Прокуратура Москвы уже предостерегла всех желающих встретить Алексея в аэропорту.
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