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Политика
Первые плоды - властям Афганистана с трудом удается сдерживать боевиков
10 июля, 2021 11:41
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Ton Koene/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Правительство Афганистана испытывает большие сложности в вооруженном противостоянии с боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ), которые начали масштабное наступление после вывода американских войск из страны.
Накануне, частям регулярной армии удалось отразить нападение на Калайи-Нау - столицу провинции Бадгис. При этом бои за провинцию Кандагар находятся в самом разгаре.
Противостояние группировки и официального Кабула ведется еще в десятке провинций. За последние сутки власти отчитались об уничтожении 191 боевика, передает «Интерфакс».
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