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Политика
«Персонаж в женском роде»: Александр Лукашенко высказался о своей бывшей сопернице
1 октября, 2021 10:57
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Tsikhanouskaya.org
Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался говорить о своей бывшей сопернице Светлане Тихановской. Он в очередной раз повторил, что «не воюет с женщинами».
«Про персонажа в женском роде я не буду говорить», - заявил белорусский лидер журналисту CNN, отказавшись характеризовать Тихановскую.
Он подчеркнул, что знает людей, составляющих оппозицию. В добавок Лукашенко обвинил задающего вопросы американского журналиста в том, что протестующие на стороне США и получают от них деньги. Об этом пишет ТАСС.
Ранее Лукашенко уже заявлял, что «не воюет с женщинами». Тем не менее он назвал лидера оппозиции «дурой» и «мерзавкой».
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