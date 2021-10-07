Перестать дружить с белорусским «диктатором»: в Европе требуют новых антироссийских мер
Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой Евросоюз должен принять новые ограничительные меры против России, если официальная Москва не перестанет поддерживать власти Беларуси.
Согласно позиции евродепутатов, Евросоюз должен однозначно дать понять российской стороне, что на продолжение нынешней политики в отношениях с Минском, ЕС ответит дополнительными мерами «противодействия и сдерживания».
Также Европарламент требует, чтобы европейские органы давали периодический отчет о том, как Москва «вмешивается» в ситуацию в Беларуси, в том числе, отчитывались о российских «методах обретения более глубокого политического, военного и экономического контроля» над республикой.
Кроме того, депутаты Европарламента убеждены, что планы по интеграции России и Беларуси сопряжены с «прогрессирующей милитаризацией» республики. В связи с этим резолюция предостерегает российскую и белорусскую стороны от дальнейших переговоров об интеграции. Депутаты убеждены, что это приведет к нарушению суверенитета Беларуси и лишит граждан республики права определять будущее своей страны, передает «ТАСС».