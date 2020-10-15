Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Перемирие в Нагорном Карабахе пока некому контролировать

Кирилл Савушкин
15 октября, 2020 17:32
1 мин
Photo
Flickr

Контроль режима прекращения огня в Нагорном Карабахе пока не имеет четкого механизма. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, стороны, на данный момент, никак не занимаются разработкой проблемы. При этом, она признала, что подобный механизм всё же необходим.

Захарова также выразила уверенность в том, что для регулирования необходима встреча высшего военного командования армий Армении и Азербайджана. Об этом сообщил REGNUM.

темы
Мария Захарова
Нагорный Карабах
военный конфликт
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!