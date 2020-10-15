Перемирие в Нагорном Карабахе пока некому контролировать

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Контроль режима прекращения огня в Нагорном Карабахе пока не имеет четкого механизма. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, стороны, на данный момент, никак не занимаются разработкой проблемы. При этом, она признала, что подобный механизм всё же необходим.

Захарова также выразила уверенность в том, что для регулирования необходима встреча высшего военного командования армий Армении и Азербайджана. Об этом сообщил REGNUM.