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Политика
Переговоры России и Украины опять перенесли
7 марта, 2022 15:54
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Pixabay
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной, запланированный на 7 марта, три часа дня по московскому времени, вновь переносится. Об этом сообщил глава Офиса президента республики Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Ранее близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский заявил, что беседа представителей вышеупомянутых государств должна начаться в 15 часов (по Москве). Подоляк данные сведения опроверг и уточнил, что переговоры состоятся в 17 часов (по Москве). «Делегация - без изменений», - уточнил глава Офиса в своем Twitter-аккаунте, передает ТАСС.
Известно, что российская делегация уже находиться в Беловежской Пуще в ожидании украинцев.
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