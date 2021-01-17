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Администрация Facebook на фоне предстоящей инаугурации избранного президента США Джо Байдена скрывает в соцсети рекламу защитного снаряжения и аксессуаров для оружия.

Теперь в соцсети невозможно увидеть рекламу кобуры, сейфрв для оружия, бронежилетов и других аксессуаров. В администрации Facebook сообщили, что запрет снимут через два дня после вступления Байдена в должность президента США, пишет РИА ФАН.

Кроме того, соцсеть полностью приостановила политическую рекламу. Ранее сообщалось, что инаугурацию Джо Байдена проведут 20 января в Вашингтоне. Он станет 46-м президентом США.