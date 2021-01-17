Новости Политика
Политика
Перед инаугурацией Байдена Facebook ввел запрет на рекламу оружейных аксессуаров
17 января, 2021 15:57
1 мин
Flickr
Администрация Facebook на фоне предстоящей инаугурации избранного президента США Джо Байдена скрывает в соцсети рекламу защитного снаряжения и аксессуаров для оружия.
Теперь в соцсети невозможно увидеть рекламу кобуры, сейфрв для оружия, бронежилетов и других аксессуаров. В администрации Facebook сообщили, что запрет снимут через два дня после вступления Байдена в должность президента США, пишет РИА ФАН.
Кроме того, соцсеть полностью приостановила политическую рекламу. Ранее сообщалось, что инаугурацию Джо Байдена проведут 20 января в Вашингтоне. Он станет 46-м президентом США.
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин