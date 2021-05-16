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Политика
Переброска войск США вызвала негативную реакцию в Китае
16 мая, 2021 09:52
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Вывод армии Соединенных Штатов Америки из Афганистана, совершенный слишком поспешно, отрицательно сказался на стабильности в регионе и перемирии с запрещенным в РФ «Талибаном».
Данное мнение высказал глава китайского МИД Ван И. Накануне состоялся телефонный разговор министра с главой внешнеполитического ведомства Пакистана Шахом Мехмудом Куреши, в ходе которого и была затронута обстановка в Афганистане, передает РИА Новости.
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