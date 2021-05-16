Переброска войск США вызвала негативную реакцию в Китае

Политика

Вывод армии Соединенных Штатов Америки из Афганистана, совершенный слишком поспешно, отрицательно сказался на стабильности в регионе и перемирии с запрещенным в РФ «Талибаном».

Данное мнение высказал глава китайского МИД Ван И. Накануне состоялся телефонный разговор министра с главой внешнеполитического ведомства Пакистана Шахом Мехмудом Куреши, в ходе которого и была затронута обстановка в Афганистане, передает РИА Новости.