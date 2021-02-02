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Пентагон займется защитой баз NASA на Луне

Артем Денисов
2 февраля, 2021 03:01
2 мин
Артем Денисов
2 февраля, 2021 03:01
2 мин
пентагон
Pixabay

В будущем Министерство обороны США может обеспечивать защиту баз NASA на Луне и операций частных компаний по добыче полезных ископаемых на ее поверхности.

По данным The Wall Street Journal, со временем «взаимодействие гражданских ведомств с военными будет распространено на защиту планируемых к созданию баз NASA на лунной поверхности, а также американских коммерческих операций, которые могут включать получение воды или полезных ископаемых на главном спутнике Земли.

По данным газеты, расширение взаимодействия Пентагона и NASA связано с необходимостью противодействовать «вызовам, которые бросают Соединенным Штатам Россия и Китай».

Как отмечает The Wall Street Journal, участие военного ведомства США необходимо для того, чтобы укрепить доминирующие позиции в космосе, который может превратиться в арену боевых действий, передает телеканал «360».

Тем временем, создание в России сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полетов к Луне рекомендовали отложить. Соответствующее решение принял Совет по космосу Российской академии наук (РАН) после доклада главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

В документе говорится о разработке отдельной лунной подпрограммы по выполнению пилотируемой экспедиции на поверхность Луны к 2030 году с использованием ракетного комплекса «Ангара».

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NASA
пентагон
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