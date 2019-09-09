Печальные итоги "Умного голосования" стали результатом непродуманности проекта

Перед выборами 2019 года Алексей Навальный ввел систему так называемого «Умного голосования». В итоге система себя не оправдала, и результаты выборов в Мосгордуму – тому подтверждение. По данным, которые имеются у Общественного штаба, можно судить, что в МГД прошла только треть кандидатов Навального, причем многие из них отрицательно относятся к основателю ФБК, а кое-кто из демонстрирует свою полную неадекватность.

«Умное голосование» – это предвыборная технология несистемной оппозиции, разработанная Навальным. И к ней накопилось немало вопросов. Один из них – почему из 45 рекомендованных «антикоммунистом» Навальным кандидатов 33 принадлежат к КПРФ? Ну а если рассматривать каждого кандидата в отдельности, то можно заметить странную тенденцию. Кого же предлагал нам блогер? Один кандидат не особо блещет разумом и нечист на руку, еще двое не уважают закон. Плюс невоспитанный судья и множество других кадров, непонятно зачем лезущих в политику. Алексей Навальный именно этих персонажей видит в роли гласа народа. Но вспомним о результатах.

А результаты Общественного штаба говорят, что по последней информации, в Московскую городскую думу прошли следующие кандидаты: Леонид Зюганов с 57,2% голосов от партии КПРФ (21-й округ), Сергей Митрохин от «Яблока» (44,7%, 43-й округ), Магомет Яндиев от справедливороссов (38,2%, 45-й округ).

Примечательно, что в «Умном голосовании» организаторы делали ставку как раз-таки на Леонида Зюганова, внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Вспомним, как ярый коммунист критиковал работу Навального и практически прямо говорил, что тот может устроить в стране «цветную революцию». При этом заместитель председателя Центрального комитета КПРФ Юрий Афонин ранее заявлял, что в союз с Навальным партия не вступала.

А вот другой случай. Сергей Митрохин не так давно крупно поссорился с организованным Навальным «Фондом борьбы с коррупцией» после того, как ему и Любови Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Причиной отказа послужило высокое количество брака среди подписей. Митрохин после этого обвинил помощников Соболь в подстрекательстве -волонтеров депутата якобы уговорили заняться подделкой подписей. Затем депутат обратился в суд, и Московский государственный избирательный комитет все же зарегистрировал Митрохина, но Соболь так и осталась со своими подделанными подписями, но без шансов попасть в МГД.

Представители оппозиции прекрасно понимали, что их действия незаконны, и поэтому не пошли в суд, а бросились устраивать незаконные митинги, перераставшие в обычные уличные беспорядки, привлекая не особо смышленых молодых людей. Несостоявшиеся кандидаты заявляли, что избирательная комиссия предвзято относится к ним. Но почему-то у Митрохина получилось законно отстоять свои права. А позже, когда Навальный и его помощники придумывали систему «Умного голосования», они вновь стали агитировать за Митрохина, хотя сам он совсем нелестно отзывается о ФБК, играющем на грани фола.

Еще один кандидат, которого поддержал Навальный, Магомет Яндиев, заслуживает отдельного рассмотрения. Сам он из Грозного, выдвигался от «Справедливой России». Незадолго до выборов в интернете всплыл скриншот сообществ, на которые подписан Яндиев «ВКонтакте». Это всего две страницы -- «Давалки Девственницы Целки (СТРОГО 18+)» и «Знакомство с бесстыжими (Сборище бесстыжих девок…)», содержание которых соответствует названиям пабликов. Судя по всему, Алексея Навального ни капли не беспокоят интересы и моральный облик будущего депутата.

Чем Навальный думал, когда представлял общественности эти списки, непонятно. Видимо, он выбирал абы кого, только не члена «Единой России». Не обращая никакого внимания на то, что многие кандидаты из его списка относятся весьма критически к деятельности блогера. Может быть, тут замешаны деньги, которые пойдут на новые камеры для видео на Ютубе и на отпуск семейства Навальных за границей.

Член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев заострил внимание на том, что Навальный, выдвигая именно такой список, пытается просто насолить своим противникам по оппозиционному лагерю. Журналистка Леся Рябцева и публицист Дмитрий Лекух тоже прокомментировали «Умное голосование». По их словам, эта система может являться ничем иным, как способом заработать побольше денег.

Напомним, что всего в голосовании приняло участие 233 кандидата. Из этого числа 171 представляет различные партии, 62 – самовыдвиженцы. 57 кандидатам отказали в регистрации из-за большого количества брака в подписях (более 10%). В числе них находятся подопечные Навального, которые не стеснялись подделывать подписи и использовать «мертвые души».

За пять дней до выборов штаб Навального представил проект «Умное голосование», в списки которого вошли кандидаты в Московскую городскую Думу, которых порекомендовал блоггер. Грубо говоря, он решил, что может указывать людям, за кого голосовать. По факту же эта схема является мошенничеством для дополнительного заработка.

Этот проект критиковали и бывшие сторонники оппозиционера. Дмитрий Гудков, выйдя из-под ареста, раскритиковал проект, назвав его ненадежным и неэффективным. Такого же мнения придерживается бывший покровитель «Фонда борьбы с коррупцией» олигарх Михаил Ходорковский.