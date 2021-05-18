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Патриарх Кирилл предложил задуматься об ограничении суррогатного материнства

Артем Денисов
18 мая, 2021 23:01
1 мин
Артем Денисов
18 мая, 2021 23:01
1 мин
Russian Government/via Globallookpress.com
Russian Government/via Globallookpress.com

В России необходимо задуматься об ограничении суррогатного материнства для граждан страны, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По его словам, для иностранцев суррогатное материнство и вовсе должно быть запрещено. С таким призывом патриарх обратился к депутатам Госдумы. Он напомнил, что церковь не благословляет суррогатное материнство, а «продажа за рубеж» родительского потенциала женщины безнравственна, когда в России сокращается численность населения, сообщает РБК.

Государство должно взять под контроль суррогатное материнство, заявила ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова. По ее мнению, технологию суррогатного материнства следует включить в перечень медицинской помощи, оказываемой по квотам.

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Дети
Патриарх Кирилл
Родители
Суррогатное материнство
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