Политика

Ряд российских ведомств, среди которых Россотрудничество, могли недоработать вопрос партнерства России и Судана, что привело к недопониманию со стороны Хартума.

Судан объявил о вероятном пересмотре соглашения с Россией по строительству пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ в Порт-Судане из-за ряда положений, которые могут нанести вред государству. С таким заявлением выступил начальник Генштаба страны Мухаммед Усман аль-Хусейн.

По его словам, документ составлялся при прежнем режиме под руководством экс-президента Омара аль-Башира. Переходное правительство Хартума планирует внести коррективы в договоренности, учитывая интересы и выгоды для республики.

Ряд международных аналитиков предположили, США могли оказать давление на суданских чиновников с требованием отказаться от соглашения с Россией в обмен на американские кредиты. Однако нашлись и те, кто стал подозревать сотрудников Россотрудничества, которые недоработали при разъяснении выгоды для Хартума от партнерских отношений с РФ.

Корреспонденты обратились к депутату Государственной думы Российской Федерации Виталию Милонову с просьбой разъяснить, могли ли специалисты ведомства некачественно выполнить свои должностные обязанности. По его словам, есть опасение, что нашим суданским коллегам не до конца все донесли и оставили ряд разрешенных вопросов.

«Очень часто мы допускаем какие-то ошибки, связанные с недостаточно аккуратным общением с нашими зарубежными партнерами», — заявил политик.

Виталий Милонов добавил, что в случае необходимости представители МИД РФ подключатся к процессу переговоров.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва изучает решение Судана о пересмотре соглашения с Россией по морской базе.

«Я уверен, что наши дипломаты блестяще справятся с этой задачей и прояснят все возможные недомолвки — все опасения суданкой стороны развеют. Если же потребуется какие-то уточнения или корректировка, то безусловно здравые решения проблемы удастся достигнуть.

Наличие ПМТО в Порт-Судане отвечает интересам Хартума не в меньшей степени, чем интересам России. Это вносит элемент стабильности в регионе и повышает уровень защищенности страны от различных террористических и иных деструктивных группировок», — уточнил депутат.

Представители Министерства иностранных дел и Минобороны РФ стараются максимально точно и в срок выполнить все взятые на себя обязательства, однако многочисленные некоммерческие организации, а также Россотрудничество, не несут никакой ответственности. Последние работают на результат, который вписывают в документы и передают вышестоящему руководству ради красивых цифр, а на деле он ничего не стоит.

Не исключено, что специалисты ведомства могли допустить ряд ошибок во взаимодействии с суданцами, что привело к нынешней ситуации.

«Россотрудничество это та структура, которая создает общий фон», — отметил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

Соглашение по возведению ПМТО в Порт-Судане подписано между двумя государствами в конце 2020 года. В рамках договоренностей Хартум выделяет землю под строительство базы ВМФ с выходом в Красное море и обеспечивает защиту территорий. Москва обязуется разместить жилые и складские помещения для дислокации 300 военнослужащих и гражданских лиц, а также пирс под одновременную остановку четырех кораблей.

Опорный пункт послужит местом для отдыха членов экипажа, проведения ремонта и пополнения запасов. Он станет своего рода перевалочной станцией для судов, следующий на дальние экспедиции.