Пассажирский самолёт Ту-155 могут возродить

Водородный самолет Ту-155 стал, возможно, одной из главных несбывшихся надеж советской авиации. Это была первая попытка создать самолет с криогенным двигателем. Совершив первый вылет в 1988 году, он успешно эксплуатировался в течение четырех лет, произведя в общей сложности более 150 полетов.

За это время он успел поработать на водороде и сжиженном природном газе, создав все предпосылки для продолжения этого проекта и развития криогенной авиации. Но развал страны и крах социалистической экономики подвел черту под этим экспериментом. Сегодня возможность прикоснуться к этому прошлому дает фонд «Легенды авиации», который при поддержке фонда «НАШЕ НЕБО» организовал на статической стоянке МАКСа-2019 историческую экпозицию легендарных советских реактивных самолетов с возможностью их посещения гостями авиасалона.

Одно из центральных мест там занимает Ту-155. В ходе МАКСа состоялся пресс-тур для журналистов и представителей отрасли к этому самолету, в котором приняли участие его разработчики.

Разработчик водородного топлива для Ту-155 сотрудник петербургского ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» Николай Сергеевич Прохоров вспоминает сегодня, что в успех проекта многие не верили. Боялись, что водород взорвется, при запуске двигателей или в полете. Также сомневались и в системе подачи топлива.

Но все страхи оказались напрасными – самолет успешно поднялся в воздух. На водородном топливе он совершил пять вылетов. Главным потрясением стало отсутствие гари и вредных выхлопов – центральный двигатель, работавший на водороде, оказался идеально чистым. Немало было сделано и для пожаро- взрывобезопасности проекта. В частности, спроектирована система подачи топлива и охлаждения водорода.

Бортинженер Ту-155 Валерий Владимирович Архипов, выполнивший на нем почти все рейсы, говорит, что самолет сильно опередил свое время. К сожалению, тогдашний уровень развития технологий не позволил воспринять его полноценно и продолжить работу над этим проектом.

Самолет Ту-155 тоже мог бы не сохраниться до наших дней. Но сохранился благодаря фонду «Легенды авиации» и его председателю Михаилу Агафонову, который и организовал историческую экспозицию на статической стоянке МАКСа. Там оказались собраны настоящие легенды отечественной авиации: Ту-144Д, МиГ-27, МиГ-21У, МиГ-1.44, С-37, ВМТ «Атлант», Ту-155, УТИ МиГ-15.

Но возможно не все еще окончено. Николай Прохоров выразил осторожный оптмизим и сказал, что созданный самолетом Ту-155 задел может быть уже в скором времени использован в новых проектах, например, при создании пассажирского сверхзвукового лайнера. Сообщил он, что петербургский ГИПХ уже готовит проект по применению водорода и метана в качестве топлива для самолетов, космических аппаратов и беспилотных авиасистем.

Ему вторил генеральный директор фонда «НАШЕ НЕБО» Алексей Николаев, который поведал о скорой разработке сверхзвукового пассажирского лайнера и воздушно орбитального самолёта. По его словам, главное здесь – это кооперация между промышленными предприятиями и научными центрами, а также использование системы государственно-частного партнерства, которое позволит привлечь малый бизнес и небольшие инновационные центры.

Завершающий аккорд мероприятия внушил некий оптимизм и веру в инновации. На борту Ту-155 состоялась первая публичная презентация генераторов кислорода на твердых химических источниках – разработки все того же петербургского ГИПХа.

По словам разработчиков, этот генератор должен заменить кислородные баллоны в аварийно-спасательных бортовых системах. Сам генератор представляет собой металлический цилиндр небольшого размера и удивительно легкий на вес.

Собравшиеся смогли подышать этим твердым кислородом в течение 20 минут – это срок работы такого генератора, рассчитанного на трех пассажиров. Кислород оказался почти не ощутим и бесцветен, но, по признанию присутствующих работает, как хороший допинг. Оказалось, что он также может использоваться в газотурбинных двигателях и в медицинской сфере.

Символично, что первая презентация этого продукта состоялась именно на борту Ту-155, который так и остался последним крупным проектом времен СССР и одновременно наследием Советского Союза.