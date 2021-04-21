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ПАСЕ на стороне белорусского народа: Лукашенко никуда не деться от новых выборов в этом году

Лилия Караева
21 апреля, 2021 15:44
2 мин
Лилия Караева
21 апреля, 2021 15:44
2 мин
ПАСЕ
Council of Europe Parliamentary/Globallookpress.com

В отношении Беларуси приняты две резолюции: одна требует от белорусских властей проведения новых выборов и расследования фактов нарушения прав человека, другая - реформы электоральной системы. Документы приняты Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).

В первой резолюции говорится, что выборы в Беларуси «никогда не соответствовали международным стандартам свободы и справедливости». Реформа избирательной системы заложит фундамент для справедливых выборов, считают в уставном ведомстве Совета Европы.

ПАСЕ призвала Минск добиться «политически сбалансированного состава избирательных комиссий», позволить наблюдателям беспрепятственно выполнять свою работу. Организация советует с осторожностью относиться к результатам любых внеочередных выборов.

Во второй резолюции содержится призыв освободить политзаключенных, провести демократические выборы уже в этом году и прекратить «пытки против противников режима», а также привлечь к ответственности тех, кто это делал.

Спецпредставитель оппозиционерки Светланы Тихановский Александр Шлык считает, что резолюции показали поддержку международного сообщества граждан Беларуси.

«Резолюция и доклад о реформе выборов предлагают ряд конкретных мер для проведения досрочных выборов новой ЦИК даже на основе действующего законодательства», - прокомментировал он. Слова Шлыка приводит Tut.by.

Выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. Согласно официальным итогам, в шестой раз победил президент республики Александр Лукашенко. После выборов начались протесты.

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