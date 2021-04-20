Партия Владимира Зеленского захотела расторгнуть дипломатические отношения с Москвой

Политика

От украинского лидера Владимира Зеленского потребовали расторгнуть дипломатические отношения с Россией.

Как считают в партии «Слуга народа», Москва хочет «положить конец украинской государственности». Депутат Елизавета Богуцкая опубликовала в Facebook предложение президенту от ряда парламентариев.

В партии также хотят внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона о территориальной обороне, призвать в вооруженные силы резервистов и заблаговременно начать мобилизацию, сообщает телеканал «360».

Москва «играет мускулами» на границе с Украиной, это происходит под видом военных учений, сообщил ранее украинский лидер Владимир Зеленский.

По его мнению, российские власти пытаются «создать атмосферу угрозы и одновременно давления во время переговоров о прекращении огня».