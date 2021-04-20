Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Партия Владимира Зеленского захотела расторгнуть дипломатические отношения с Москвой

Артем Денисов
20 апреля, 2021 02:26
1 мин
Артем Денисов
20 апреля, 2021 02:26
1 мин
Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com
Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

От украинского лидера Владимира Зеленского потребовали расторгнуть дипломатические отношения с Россией.

Как считают в партии «Слуга народа», Москва хочет «положить конец украинской государственности». Депутат Елизавета Богуцкая опубликовала в Facebook предложение президенту от ряда парламентариев.

В партии также хотят внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона о территориальной обороне, призвать в вооруженные силы резервистов и заблаговременно начать мобилизацию, сообщает телеканал «360».

Москва «играет мускулами» на границе с Украиной, это происходит под видом военных учений, сообщил ранее украинский лидер Владимир Зеленский.

По его мнению, российские власти пытаются «создать атмосферу угрозы и одновременно давления во время переговоров о прекращении огня».

Поделиться
ТЕГИ
Украина
Дипломатия
Зеленский
Верховная Рада
Слуга народа
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!