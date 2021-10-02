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Политика
Партия Владимира Зеленского назвала год «возвращения» Крыма в состав Украины
2 октября, 2021 10:35
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Vyacheslav Maevskiy/Russian Look/Global Look press
Правящая партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» назвала год «возвращения» Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что «возвращение» Крыма и территорий Донбасса произойдет в 2030 году, пишут «Известия».
Ранее Зеленский объявил о начале «обратного отсчета до освобождения Крыма». Об этом политик заявил в ходе саммита «Крымская платформа».
Зеленский заявил, что начинается «обратный отсчет» и пообещал приложить максимум усилий для «возвращения» полуострова в состав Украины.
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