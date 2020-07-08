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«Партия Роста» раскритиковала предложение Общественной палаты о переносе Дня России

Антон Мельников
8 июля, 2020 18:54
1 мин
Сергей Демин
Партия Роста

Общественная палата предложила перенести празднование Дня Россия с 12 июня на 1 июля. Члены Палаты мотивируют это тем, что голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации произошло именно в этот день.

Заместитель Председателя партии «Партия Роста» Сергей Демин раскритиковал инициативу Общественной палаты. Демин заявил, что «никакого грандиозного события 1 июля не произошло» и Конституцию РФ не переписывали, чтобы переносить День России с привычной даты 12 июня.

«В современном обществе День России уже давно неофициально назван Днем Независимости. Сейчас уже редко кто ностальгирует по временам СССР, а если и вспоминает об этом, то исключительно в историческом контексте», - прокомментировал Демин.

Зампредседателя заявил, что сейчас, в кризисное время, нужно заниматься «восстановлением экономики и стабильности», а не заниматься выбором «красивых» дат.

темы
Общественная Палата РФ
Партия Роста
День России
1 мин