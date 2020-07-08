«Партия Роста» раскритиковала предложение Общественной палаты о переносе Дня России

Политика

Партия Роста

Общественная палата предложила перенести празднование Дня Россия с 12 июня на 1 июля. Члены Палаты мотивируют это тем, что голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации произошло именно в этот день.

Заместитель Председателя партии «Партия Роста» Сергей Демин раскритиковал инициативу Общественной палаты. Демин заявил, что «никакого грандиозного события 1 июля не произошло» и Конституцию РФ не переписывали, чтобы переносить День России с привычной даты 12 июня.

«В современном обществе День России уже давно неофициально назван Днем Независимости. Сейчас уже редко кто ностальгирует по временам СССР, а если и вспоминает об этом, то исключительно в историческом контексте», - прокомментировал Демин.

Зампредседателя заявил, что сейчас, в кризисное время, нужно заниматься «восстановлением экономики и стабильности», а не заниматься выбором «красивых» дат.