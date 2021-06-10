Партии Японии ответят за сексуальные домогательства и дискриминацию женщин в политике
Палата представителей Японии приняла сегодня законопроект, расширяющий права и возможности женщин, проживающих в стране. В частности, речь идёт о более активном их участии в политической жизни государства.
Известно, что местные власти занимаются решением данной проблемы с 2018 года. К слову, именно три года назад в Японии был принят нормативный акт, обязывающий партии стремиться к гендерному равенству при выборе кандидатов на выборы.
Теперь же партиям придётся отвечать за сексуальные домогательства в отношении женщин, а также за воспрепятствование женщине принимать участие в политической жизни страны, если она воспитывает ребёнка. Правительству и местным властям предстоит проводить тренинги и консультации на эти темы, дабы предотвратить развитие проблемы, передаёт Kyodo.