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Парламентские выборы проходят в Сирии

Анастасия Красильникова
19 июля, 2020 10:53
1 мин
Фото
Фото: flagof

В Сирии стартовали выборы в Национальный совет — высший орган законодательной власти в стране. В сирийский парламент избирается 250 человек.

Как отмечает «Интерфакс», выборы должны были состояться еще в апреле, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Сегодня утром в Сирии открылось более 7,3 тысяч избирательных участков.

В данный момент большинство мест в парламенте принадлежит «Национальному прогрессивному фронту» партии президента Сирии Башара Асада «Баас».

темы
Сирия
выборы
парламент
1 мин