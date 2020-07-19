Парламентские выборы проходят в Сирии

Политика

Фото: flagof

В Сирии стартовали выборы в Национальный совет — высший орган законодательной власти в стране. В сирийский парламент избирается 250 человек.

Как отмечает «Интерфакс», выборы должны были состояться еще в апреле, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Сегодня утром в Сирии открылось более 7,3 тысяч избирательных участков.

В данный момент большинство мест в парламенте принадлежит «Национальному прогрессивному фронту» партии президента Сирии Башара Асада «Баас».