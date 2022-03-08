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Политика
Парламент Японии: «Курилы были и останутся нашими»
8 марта, 2022 15:32
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Alexandr Liskin/Russian Look
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что южные Курильские острова всегда принадлежали и будут принадлежать Японии.
Участвуя на парламентских дебатах, первый министр островного государства в Тихом океане Кисида пояснил — юг Курил, предмет многочисленных споров Пекина с Москвой, принадлежит японской стороне.
На вопрос регионального депутата о настоящей позиции Японии относительно вышеуказанных территорий, Кисида ответил, что «Курилы - исторически являются территорией Японского государства и поэтому на них распространяется суверенитет нашей страны», передаёт «Страна.UA».
Ранее Фумио Кисида объявил на пресс-конференции, что правительство страны приняло решение о заморозке всех активов российских олигархов.
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