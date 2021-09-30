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Политика
Парламент Латвии поддержал запрет на использование георгиевских ленточек
30 сентября, 2021 15:06
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Фото: tambov.gov.ru
Сейм Латвии поддержал во втором чтении законопроект, запрещающий публично использовать георгиевскую ленточку. Значительная часть депутатов однопалатного парламента страны выступила за введение данного ограничения.
Известно, что законопроект может вступить в силу только после того, как он будет одобрен в третьем чтении и подписан президентом Латвии. Председатель комиссии парламента по правам человека Артусс Кайминьш подчеркнул, что запрещая носить георгиевскую ленточку, Латвия ограничивает проявление «российской тоталитарной идеологии в отношении бывших республик СССР», передает Sputnik Латвия.
В прошлом году Латвия назвала себя мучеником и донором, оценивая свое нахождение в составе СССР.
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