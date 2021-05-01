Парижский дух свободы: на первомайской демонстрации задержания

Политика

В Париже прошла традиционная первомайская манифестация. Она собрала под своими знаменами как коммунистов и социалистов, так и «желтых жилетов».

Энтузиазм манифестантов пришлось сдерживать полиции, когда в начале акции в правоохранителей полетели бутылки. По официальным данным, задержано порядка 17 человек.

Как сообщает РИА «Новости», участники акции поют песни и разворачивают транспаранты. «Желтые жилеты» поют «Мы еще здесь!».