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Политика
Парижский дух свободы: на первомайской демонстрации задержания
1 мая, 2021 16:46
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Annette Riedl/dpa/Globallookpress
В Париже прошла традиционная первомайская манифестация. Она собрала под своими знаменами как коммунистов и социалистов, так и «желтых жилетов».
Энтузиазм манифестантов пришлось сдерживать полиции, когда в начале акции в правоохранителей полетели бутылки. По официальным данным, задержано порядка 17 человек.
Как сообщает РИА «Новости», участники акции поют песни и разворачивают транспаранты. «Желтые жилеты» поют «Мы еще здесь!».
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