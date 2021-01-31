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Парижские силовики разгоняли демонстрантов слезоточивым газом

Кирилл Савушкин
31 января, 2021 09:34
1 мин
Кирилл Савушкин
31 января, 2021 09:34
1 мин
Photo
Flickr

Вспыхнувшие во Франции протесты, направленные против законопроекта «О глобальной безопасности» привели к использованию полицией водометов и слезоточивого газа.

На подобную меру пошли парижские сотрудники правоохранительных органов. Демонстранты, в свою очередь вооружились петардами и бутылками.

По имеющимся данным, по всей стране в акции против запрета на съемку полицейских приняли участие порядка 33 тысяч человек, передает «Газета.ru».

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