Парижские силовики разгоняли демонстрантов слезоточивым газом

Политика

Вспыхнувшие во Франции протесты, направленные против законопроекта «О глобальной безопасности» привели к использованию полицией водометов и слезоточивого газа.

На подобную меру пошли парижские сотрудники правоохранительных органов. Демонстранты, в свою очередь вооружились петардами и бутылками.

По имеющимся данным, по всей стране в акции против запрета на съемку полицейских приняли участие порядка 33 тысяч человек, передает «Газета.ru».