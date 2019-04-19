Парадная «Армата»
Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Почему новейший российский танк не поступает в российские войска

В пятый раз на Параде Победы широкой публике будет продемонстрирован основной боевой танк (ОБТ) Т-14 на платформе «Армата». В настоящее время в Подмосковье идут тренировки парадных расчётов. Много работы и у специалистов «Уралвагонзавода», которые занимаются техническим обслуживанием машин.

Впервые Т-14 появился на Красной площади 9 мая 2015 года. Для участия в Параде и проведения испытаний «Уралвагонзавод» поставил Минобороны партию из семи машин.

Последние годы производство парадных комплектов новейшей техники превратилось в традицию. Военно-политическая элита нашей страны стремится продемонстрировать народу и другим государствам, включая супостатов, мощь Вооружённых сил РФ и интеллектуальный потенциал отечественной оборонной промышленности. 

Конечно, ничего дурного в такой практике нет. Однако почти все образцы российской новейшей техники по-прежнему остаются «парадными», так как в силу разных причин не поставляются в войска. Речь идёт об истребителе пятого поколения Су-57 (ПАК ФА), самоходной гаубице «Коалиция», БТР «Бумеранг» и танке Т-14.

Массовое появление в армии перечисленной выше военной техники сократило бы отставание нашей страны в сфере авиации и артиллерии от США, а по уровню боевой мощи Сухопутных войск Россия превратилась бы в абсолютного мирового лидера.

«Армате» нет равных

Пожалуй, самым разрекламированным «парадным» оружием является Т-14, первый в мире танк третьего поколения. Это действительно уникальная боевая машина, отвечающая требованиям войны будущего, где, как ожидается, победа будет одерживаться за счёт превосходства в информационно-коммуникативном пространстве.

Цифровое оборудование танка позволяет ему эффективно взаимодействовать с экипажами танков, бронетехники, артиллерийскими расчётами, полевым штабом и беспилотниками. Командир Т-14 фактически видит на мониторах всю обстановку за десятки километров, чётко понимает, где и в каком количестве расположены войска противника и союзные силы. Передача и приём сигналов происходят практически в режиме реального времени.

Подобная тактика лишает противника пространства для манёвра и фактически сводит к нулю вероятность «дружественного огня», потери от которого остаются неизменным спутником всех армий мира.

На принципиально новом уровне в Т-14 построена система безопасности экипажа. Инженеры «Уралвагонзавода» разработали необитаемую башню и бронекапсулу для экипажа. Боекомплект находится в кормовой части ОБТ и защищён таким образом, что при его детонации танк не получает серьёзных повреждений.

«Армата» оборудована комплексом активной «Афганит» (считается лучшим в мире) и средствами пассивной защиты в виде динамической брони «Малахит», которая изготовлена из лёгких и прочных материалов. Как утверждает разработчик, Т-14 способен перехватывать противотанковые, артиллерийские и авиационные боеприпасы, а лобовая проекция почти неуязвима.

Помимо этого, «Уралвагонзавод» позаботился о том, чтобы сделать танк малозаметным для радиолокационных средств противника. По огневой мощи «Армате» также нет равных. На Т-14 установлена 125-мм пушка 2А82, а в будущем танк может получить орудие калибра 152-мм.

Новейший ОБТ может стрелять как управляемыми, так и неуправляемыми боеприпасами, в том числе новейшими подкалиберными снарядами. Процесс ведения огня конструкторы максимально упростили, установив на «Армате» обновлённый автомат заряжания, более совершенные прицельные комплексы и бортовые компьютеры.

Естественно Т-14 заметно потяжелел по сравнению с модернизированными версиями Т-72, Т-80 и Т-90 (44-46 тонн против 49 тонн). Однако «Армата» намного легче самых современных западных танков — французского Leclerc (56-58 тонн), немецкого Leopard (62-63 тонны) и американского Abrams (62-63 тонны), которые продолжают набирать «массу» в ущерб манёвренности.

«Боевой болид»

Т-14 серийно производится с 2017 года. В августе 2018 года на форуме «Армия-2018» заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что военные заключили с «Уралвагонзаводом» твёрдый контракт на поставку 132 машин на платформе «Армата» (Т-14 и БМП Т-15). Сделка будет реализована до 2022 года.

На текущий момент Минобороны располагает как минимум 20 единицами Т-14, в ближайшие годы военные получат ещё несколько десятков машин (из слов Криворучко непонятно, сколько танков было заказано). Учитывая, что на ходу в войсках около 3 тысяч танков, планы серийного производства «Арматы» кажутся каплей в море.

Очень скромный объём заказов со стороны Минобороны и текущая модернизация танкового парка РФ свидетельствуют о том, что руководство нашей страны не намерено перевооружать армию на Т-14. Основная причина — недостаточные финансовые возможности.

«Ну и зачем наводнять «Арматами» все вооружённые силы? У нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с «Абрамсами», «Леклерками» и «Леопардами» по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит», — заявил в августе 2018 года вице-премьер Юрий Борисов.

Долгое время в тени достижений оборонной промышленности РФ в рамках проекта Т-14 находилась стоимость новейшего танка. Очевидно, что производство «Арматы» обойдётся намного дороже, чем модернизированного Т-90, но насколько?

Цена за одну единицу Т-14 ни разу не называлась. Однако в недавнем интервью агентству ТАСС начальник бригады специалистов «Уралвагонзавода» по подготовке к Параду Победы Михаил Бегман проговорился о том, что стоимость ОБТ третьего поколения сопоставима с ценой гоночного болида. Нахваливая «Армату», он заявил следующее:

«Я бы сказал так: если танк Т-90 — это хороший Land Cruiser, то «Армата», забравшая все превосходные характеристики Т-90, — это всё-таки боевой гоночный болид. Даже не по скорости, а, может быть, по цене, по привилегиям и по уникальности».

Сколько же стоит гоночный болид? Только двигатель современных спортивных машин оценивается в 4 миллиона евро, а сам автомобиль в зависимости от комплектации может быть продан за 6 миллионов евро и выше. Таким образом стоимость «Арматы» эквивалентна цене Leclerc, Leopard и Abrams, которые как раз часто подвергаются критике за чрезмерную дороговизну.

Рекламная вакханалия

Расходы на создание «Арматы» не были напрасными. Например, некоторые агрегаты и системы, созданные в рамках этого проекта, применяются на модернизированном Т-90. В целом благодаря Т-14 оборонная промышленность России сделала большой шаг вперёд. Кроме того, если ситуация вблизи западных рубежей РФ обострится, то Москва наверняка запустит массовое производство Т-14 для нужд воссозданной в 2015 году 1-й танковой армии.

История с оказавшимся слишком дорогим Т-14 должна оказать отрезвляющее воздействие на элиту нашей страны. Примерно с 2012 года с подачи Минобороны и правительства в лице бывшего куратора оборонки Дмитрия Рогозина была запущена масштабная кампания по восхвалению «Арматы». Ещё не сделавший ни одного выстрела танк рисовался как некое супероружие, которое вот-вот начнёт поступать в войска назло супостату.

Важно отметить, что боевая эффективность любого вида военной техники проверяется исключительно на реальном театре военных действий. Оценки и суждения по результатам теоретических расчётов и полигонных испытаний по большому счёту ничего не стоят до боевого крещения. Также огромное значение имеет выучка экипажа, степень овладения новым оборудованием. Все эти объективные факторы военно-политическая элита РФ последовательно и настойчиво игнорировала.

Несмотря на эту вакханалию, Т-14 нельзя назвать переоценённым проектом. Новейший ОБТ нужен армии, и Минобороны не собирается от него отказываться. Однако бурная рекламная кампания предыдущих лет явно испортила репутацию по-настоящему уникальной боевой машине, которая, к сожалению, ещё долго будет именоваться «парадной».

Теги:
Места: Россия
Организации: Минобороны
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