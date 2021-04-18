Папа Римский о конфликте на Украине: «Пожалуйста, умоляю снизить напряженность»

Политика

Папа Римский Франциск призвал снизить напряженность на юго-востоке Украины. Об этом глава Римско-католической церкви заявил во время воскресной проповеди на площади Святого Петра.

«Скажу о грустном. С обеспокоенностью слежу за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня, с беспокойством вижу наращивание военной активности. Пожалуйста, умоляю снизить напряженность и, наоборот, предпринять все возможное для примирения», - цитирует слова понтифика ТАСС.

Папа попросил верующих помолиться, а также выразил духовную близость народу региона.