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Политика

Папа Римский о конфликте на Украине: «Пожалуйста, умоляю снизить напряженность»

Сергей Михневич
18 апреля, 2021 14:08
1 мин
Сергей Михневич
18 апреля, 2021 14:08
1 мин
Victor Lisitsyn/Globallookpress.com
Папа Римский о конфликте на Украине: «Пожалуйста, умоляю снизить напряженность»

Папа Римский Франциск призвал снизить напряженность на юго-востоке Украины. Об этом глава Римско-католической церкви заявил во время воскресной проповеди на площади Святого Петра.

«Скажу о грустном. С обеспокоенностью слежу за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня, с беспокойством вижу наращивание военной активности. Пожалуйста, умоляю снизить напряженность и, наоборот, предпринять все возможное для примирения», - цитирует слова понтифика ТАСС.

Папа попросил верующих помолиться, а также выразил духовную близость народу региона.

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