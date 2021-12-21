Папа - друг Кириенко: назван потенциальный кандидат на должность главы Московской области
Новым главой Московской области в 2023 году может стать Георгий Филимонов. Сейчас он работает заместителем председателя правительства Подмосковья. В ноябре о его назначении в правительство действующий глава региона Андрей Воробьев «узнал день в день».
Как пишет Znak.com со ссылкой на источник, секрет такого решения может заключаться в связях Филимонова - его отец является близким другом первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко. Филимонов-старший подружился с политиком во время занятий боевыми искусствами - они вместе тренировались.
По словам собеседника, Воробьев после совещания в АП приехал в правительство, «завел Филимонова и представил всем». При этом в повестке о назначении не говорилось ни слова.
Другой источник рассказал, что после вступления Филимонова в должность Воробьев потребовал от вице-премьеров ввести его в курс дела и познакомить со всеми направлениями деятельности. Известна позиция Кремля относительно фигуры Филимонова - его рассматривают как потенциального кандидата в губернаторы.
К моменту публикации ни Воробьев, ни Филимоновы эту информацию не прокомментировали.
Георгий Филимонов - выпускник РУДН, кандидат наук, мастер спорта по кикбоксингу. С 2005 по 2009 годы он работал в АП, имеет благодарность президента России Владимира Путина.