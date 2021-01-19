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Памятник Стиву Джобсу: Дональд Трамп распорядился создать в США парк национальных героев

Антон Мельников
19 января, 2021 23:25
1 мин
Антон Мельников
19 января, 2021 23:25
1 мин
Youtube / Entertainment Tonight
Youtube / Entertainment Tonight

С США создадут «Сад национальных героев». В нём будут установлены памятники выдающимся деятелям страны. Соответствующий указ подписал оканчивающий президентство Дональд Трамп.

В указе трампа значатся сотни имён известных американцев. Среди них отцы-основатели Штатов, представители культуры и политики. В частности, в списке национальных героев основатель компании Apple Стива Джобс, основатель компании «Walt Disney Productions» Уолт Дисней, киноактер и певец Фрэнк Синатра и другие.

Трамп отметил, что «Сад национальных героев» послужит ответом Соединенных Штатов на попытки «опорочить» выдающихся американцев. Также сад отразит образ жизни и национальные особенности граждан США, передают «Известия».

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США
Дональд Трамп
памятник
1 мин
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