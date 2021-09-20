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Политика
Памфилова рассказала Владимиру Путину о неожиданной особенности прошедших выборов
20 сентября, 2021 18:59
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Youtube / RT на русском
На прошедших выборах в Госдуму РФ была неожиданно высокая явка избирателей. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам главы ЦИК, итоговая явка избирателей составила 51,68%, и тем самым превысила явку на выборах 2016 года.
Путин в свою очередь выразил слова благодарности россиянам за активное участие и доверие.
Окончательно подсчет и проверка бюллетеней должны завершиться 24 сентября, отмечает Lenta.ru.
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