Памфилова не позволила Соболь давить на ЦИК и пресекла все провокации

23 июля состоялась встреча главы ЦИК и «независимых» экс-кандидатов в МГД, получивших отказ от городских избирательных комиссий регистрировать их на предстоящие выборы. Причиной такого решения стали массовые нарушения, допущенные бывшими кандидатами при сборе подписей.

Во встрече приняли участие Илья Яшин, Константин Янкаускас, Любовь Соболь, Сергей Митрохин, Геннадий и Дмитрий Гудковы и другие.

Памфилова предоставила возможность всем участникам встречи высказать свои претензии. Такое право получила и соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, сдавшая по меньшей мере 725 недействительных подписей, забракованных МГИКом.

Соболь потребовала у председателя ЦИК выразить недоверие городской и муниципальной избирательным комиссиям. Также она выступила за то, чтобы все «дисквалифицированные» кандидаты были зарегистрированы вне зависимости от того, сколько нарушений они допустили.

Памфилова резко пресекла попытку Соболь оказать давление, подчеркнув, что, по принципу федерализации ЦИК не может влиять на решение муниципальных и городских избиркомов.

Чуть позже Соболь пыталась втянуть руководителя ЦИК в свою новую акцию протеста у стен столичной мэрии. Таким образом, она надеялась придать митингу легитимный характер и повысить давление на МГИК. Памфилова ответила отказом, назвав эту инициативу юриста т.н. ФБК - провокацией, отметив неэффективность таких методов «борьбы». Кроме того, она призвала всех собравшихся не нарушать закон и не просить это делать других.

«Несистемные» экс-кандидаты в МГД не оставляют попыток оказать давление на городские избирательные комиссии. Они хотят пробиться в следующий этап выборов, игнорируя законность отказа МГИКа.

Напомним, что у Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина и Любови Соболь были обнаружены «художественные студии», где активисты рисовали подписи избирателей в их поддержку. Яшин, будучи мундепом, не стеснялся использовать административный ресурс.

У Гудкова и Соболь в подписных листах были выявлены «подписи» умерших людей и «призраков». Это вызвано тем, что навальнисты использовали устаревшие базы данных МФЦ для рисовки фейковых подписей.