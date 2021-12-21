Палач или эффективный менеджер: Минпромторг поставил в пример Иосифа Сталина
Во время своего правления Иосиф Сталин добился значительных успехов в сфере промышленности. Об этом заявила министр промышленности и торговли Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.
Глава Минпромторга отметил, что Сталин был «великим» политическим и государственным деятелем.
«В период его правления было много сделано для развития промышленности», — отметил Мантуров.
Речь про главу СССР зашла после того, как об успехах Союза в промышленности напомнил депутат КПРФ Вячеслав Мархаев. По его словам, при Сталине СССР был «самой развитой индустриальной державой в мире, которая производила не только калоши». Также коммунист указал на высокую долю импортных товаров в структуре российского потребления. По его словам, импортные непродовольственные товары в розничной торговле достигает 75%. Кроме того, депутат высказал недовольство по поводу зарубежной регистрации значительной доли предприятий.
«60% крупных предприятий [в России] принадлежит иностранцам, 92% торговли — иностранным сетям», — приводит слова Мархаева Znak.com.
Мантуров с коммунистом не согласился. По данным Минпромторга, доля иностранных товаров в продовольствии за 2020 год составила 28%, в 2021 году – уже 24%.
Также министр опроверг заявление об иностранных владельцах.
«Про иностранных бенефициаров: часто, когда знакомишься с предприятиями торговли и промышленности, то за иностранной компанией стоят российские бенефициары. В этом нет ничего противозаконного», — сказал глава Минпромторга.