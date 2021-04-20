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Политика

«Пахнет дешевым пиаром»: Глава СПЧ открестился от Навального и посоветовал ему есть

Марьям Ибрагимова
20 апреля, 2021 15:09
1 мин
Марьям Ибрагимова
20 апреля, 2021 15:09
1 мин
АГН Москва/Global Look Press
АГН Москва/Global Look Press

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев жестко раскритиковал действия российского оппозиционера Алексея Навального, объявившего голодовку в колонии. Руководитель консультативного органа при лидере государства заявил, что не намерен посещать политика, поскольку не верит ему.

«Ну, приеду, увижу больного, нездорового, отощавшего человека и что? Это пахнет дешевым пиаром», – прокомментировал Фадеев свое решение держать дистанцию с оппозиционером.

Он также ответил на заявления о том, что самочувствие Навального ухудшается с каждым днем. Фадеев убежден, что как только политик начнет есть, он тут пойдет на поправку и к нему не придется привозить «каких-то других врачей», – цитирует главу СПЧ «Интерфакс».

Менее чем две недели назад Фадеев говорил о том, что намерен взяться за изучение жалоб Навального и активно следит за состоянием его здоровья.

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ТЕГИ
Алексей Навальный
Пиар
СПЧ
Валерий Фадеев
Оппозиционер
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