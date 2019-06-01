Почему гегемон сдаёт позиции в освоении мирного атома?
Почему гегемон сдаёт позиции в освоении мирного атома?

В США озабочены лидерством России в области ядерной энергетики

Соединенные Штаты Америки обнаружили потерю лидерства в ядерной энергетике. Речь не про оборонный потенциал, а про то, что принято называть «мирным атомом».

В Америке продолжают закрываться АЭС. В то время как на Россию и Китай приходится до 60% строящихся по всему миру атомных электростанций. Об этом пишут в своем докладе, опубликованном CNBC, сенаторы Майк Крэпо и Шелдон Уайтхаус.

Атомная энергия – энергия будущего?

После того, что случилось с Чернобылем, в нашей стране к АЭС относятся с опасением. Хотя во всем мире это считается самой экологически чистой энергией. Привычные нам электростанции, работающие на угле и природном газе, отравляют атмосферу гораздо больше, чем немногочисленные ядерные отходы. По крайней мере, за ядерными захоронениями ведется достаточно строгий контроль, а выбросы ТЭЦ происходят практически бесконтрольно.

Но, безусловно, строительство и обслуживание АЭС – это дорогая история. И в США они закрываются в пользу куда более дешевого ископаемого газа. Тем более, попытки продать газ в Европу проваливаются раз за разом. США активно продавливает эти сделки и старается заблокировать строительство российского газопровода «Северный Поток-2». Но к успеху это не приводит. А вот внутри страны газ является куда более востребованным.

Комментарий руководителя иммиграционной компании «Второй Паспорт» Юрия Моши:

«Американским властям тоже не чужда жажда мгновенной выгоды. Когда деньги из бюджета нужно доставать прямо сейчас, то многие предпочитают игнорировать отложенные последствия. Но в целом, ядерная энергетика – это вопрос, по которому мировые державы должны сотрудничать, а не тянуть одеяло на себя. Ведь от этого зависит судьба всей планеты, как бы пафосно это ни звучало».

Как складывается обстановка сегодня?

Сейчас, по сведениям, приведенным в докладе, энергопотребление в США распределяется следующим образом:

  • Ядерная энергетика – 19,3%
  • Природный газ – 35, 1%
  • Уголь – 27,4%
  • ГЭС – нет информации

Для сравнения, в России эти показатели такие:

  • АЭС – 17%
  • ТЭС – 68% (из них газ – 71% и уголь – 27,5%)
  • ГЭС – 15%

И на первый взгляд кажется, что Штатам волноваться не о чем. Однако прямо сейчас в России строится 6 новых энергоблоков. И осуществляется 36 зарубежных заказов. Среди них АЭС в Индии, Египте, Турции, Венгрии и Беларуси.

Однако непохоже, что американские сенаторы переживают именно за экологию. Судя по тональности доклада, их заботит скорее потеря лидерства как такового.

«Учитывая растущие проблемы изменения климата, геополитические угрозы и угрозы национальной безопасности, мы не можем позволить соперничающим странам определять ландшафт ядерной энергии» - пишут они.

Обсуждаются эти вопросы и в Атлантическом совете. Там так же озабочены амбициями России в области ядерной энергетики. Но среди рекомендаций были, в том числе, и предложения увеличить ядерный морской флот. Что не слишком похоже на освоение мирного атома.

Теги:
Места: США
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