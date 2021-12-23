Отвечая про Мишустина и Шойгу, Путин решил вспомнить старый еврейский анекдот
Президента РФ Владимира Путина спросили о его частых поездках в Сибирь с главой Минобороны Сергеем Шойгу. В частности, вопрос касался того, что глава государства не берёт с собой на отдых премьер-министра Михаила Мишустина.
«Мы все видели, как вы с Шойгу в тайге отдыхаете, почему Мишустин не берете с собой?», — спросили президента на ежегодной пресс-конференции для журналистов.
В ответ Путин пошутил, что тогда «в лавке» никого не останется.
«Если мы еще и Мишустина будем брать с собой, помните старый еврейский анекдот – а кто в лавке то останется?», - шутя ответил глава РФ.
Напомним, старый анекдот звучал седлающим образом:
Умирает старый еврей. Рядом стоят его жена и дети и другие родственники.
— А Моня здесь? — спрашивает еврей еле-еле.
— Здесь.
— А тётя Брана пришла?
— Пришла.
— А где бабушка? Я её не вижу.
— Вот она стоит.
— А Исак?
— Исак тут.
— А дети?
— Вот все дети.
— А кто же тогда в лавке остался?!