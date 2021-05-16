Отработка военными США и Южной Кореи воздушных маневров вызвала ярость в КНДР

Политика

Власти Северной Кореи выступили с осуждением проводимых в соседней стране учений «Хваран». Наравне с южнокорейской армией в них участвуют вооруженные силы США.

По мнению официального Пхеньяна, данный шаг провоцирует эскалацию напряженности на полуострове.

Целью «Хварана» является отработка действий правительства, военных и гражданских служб в случае различных чрезвычайных ситуаций, включая стихийные бедствия и террористические акты. Об этом сообщает REGNUM.