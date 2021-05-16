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Политика
Отработка военными США и Южной Кореи воздушных маневров вызвала ярость в КНДР
16 мая, 2021 14:55
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Anton Kavashkin/Russian Look/Globallookpress
Власти Северной Кореи выступили с осуждением проводимых в соседней стране учений «Хваран». Наравне с южнокорейской армией в них участвуют вооруженные силы США.
По мнению официального Пхеньяна, данный шаг провоцирует эскалацию напряженности на полуострове.
Целью «Хварана» является отработка действий правительства, военных и гражданских служб в случае различных чрезвычайных ситуаций, включая стихийные бедствия и террористические акты. Об этом сообщает REGNUM.
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