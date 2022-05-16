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Политика
Отношения РФ с «недружественными странами» будут кардинально пересмотрены
16 мая, 2022 16:53
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Российские власти считают, что западные страны демонстрируют «агрессивный» курс в отношениях с РФ. В связи с этим российская сторона решила пересмотреть Концепцию внешней политики и подготовить новую редакцию. Об этом сообщило министерство иностранных дел РФ.
Согласно заявлению на сайте ведомства, «кардинального пересмотра» отношений России с «недружественными государствами» потребовал «агрессивный ревизионистский курс Запада». На фоне этого в МИДе начала обсуждаться подготовка новой редакции Концепции внешней политики. Вопрос рассматривался на заседании коллегии МИД РФ, отмечает «Интерфакс».
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