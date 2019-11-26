Отложенная катастрофа для ВКС России

Командующий Ленинградской Краснознамённой армией ВВС и ПВО Западного военного округа генерал-лейтенант Александр Дуплинский в интервью газете «Красная звезда» рассказал о ситуации с лётным составом. По его словам, за последние годы средний возраст пилотов сократился с 37 до 30 лет. Это, как считает генерал-лейтенант, свидетельствует об успехах в работе по смене старшего поколения.

«Сама подготовка молодых лётчиков существенно изменилась. Стоит отметить, что выпускники Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков (КВВАУЛ. — РП) имени Героя Советского Союза А.К. Серова приходят в части, владея большим объёмом практических навыков и хорошим налётом. Это изначально сокращает период их становления», — сообщил Дуплинский.

При этом он подчеркнул, что по прибытии к месту службы молодой лётчик обязан выполнить весьма жёсткие нормативы. Так, выпустившийся из КВВАУЛ лейтенант с учётом переучивания на боевую технику за первый год службы должен налетать не менее 100 часов.

Переподготовка строевого лётного состава осуществляется в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ им. Чкалова (Липецк). Как отметил Дуплинский, в освоении новой техники пилоты особых трудностей не испытывают, так как поступающие на вооружение образцы оснащены современным навигационным оборудованием, упрощающим процесс ориентирования в воздушном пространстве.

Некоторые сложности, по мнению командующего Ленинградской армией ВВС и ПВО, возникают при освоении боевых возможностей. Лётчики обучаются взаимодействию сначала в составе экипажей, затем в составе звеньев, эскадрилий, а на конечном этапе — в составе авиационных полков.

Также Дуплинский заявил об отсутствии проблем с поставкой топлива и ремонтом авиатехники, из-за чего лётчики ранее проводили в воздухе недостаточное количество времени.

«Это всё в прошлом. Налёт личного состава обеспечивается в соответствии с организационно-методическими указаниями по подготовке ВВС на учебный год. Дефицита топлива на решение задачи качественной подготовки лётного состава объединения нет. Весь лётно-подъёмный состав выполняет установленные нормы часов. Как уже говорил, норма налёта на каждого молодого лётчика составляет не менее 100 часов»,

— пояснил Дуплинский.

Теме молодых лётчиков неслучайно было уделено большое внимание. В настоящее время Воздушно-космические силы России испытывают острый дефицит лётных кадров. В Госдуме в феврале 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВКС нуждаются в 1300 лётчиках.

В январе 2019 года в ходе посещения Иркутского авиазавода глава военного ведомства сообщил, что «каждый год будет выпускаться порядка 1300 молодых лётчиков». С тех пор публично на данную тему Шойгу не высказывался. Между тем на условиях анонимности генерал-майор ВКС рассказал «Русской Планете», что в войсках сохраняется ситуация кадрового голода. Российской авиации не хватает квалицированных лётчиков, инженеров и техников.

«Я не могу назвать точных цифр и сказать уменьшился или увеличился дефицит, о котором ранее говорил министр обороны, но проблема не решена. На её планомерную ликвидацию, а точнее на радикальное сокращение нехватки специалистов, потребуется как минимум 5-10 лет. Работа идёт, однако не теми темпами, какие хотелось бы видеть»,

— сказал собеседник нашего издания.

По его мнению, проблема дефицита лётчиков появилась ещё в 1990-е годы, но по-настоящему острые очертания она приобрела около 10 лет назад, когда авиационные части начали получать новые и модернизированные образцы боевой и военно-транспортной техники.

Чтобы хоть как-то обуздать проблему, Минобороны РФ продлило срок службы лётчикам предпенсионного возраста. Сейчас усилия военного ведомства сосредоточены на пополнении войск молодыми кадрами. Количество курсантов значительно возросло. В КВВАУЛ даже был открыт набор для девушек. Сегодня авиационные вузы РФ ежегодно выпускают около тысячи лейтенантов.

Однако, по информации «Известий», обучение будущих лётчиков хромает из-за нехватки исправной техники и сбоев в поставках новых образцов, прежде всего, речь идёт об учебно-боевом самолёте Як-130. 3 сентября на селекторном совещании Шойгу заявил о снижении доли исправных учебно-тренировочных машин и потребовал решить эту проблему, сообщают источники газеты.

«По данным двух собеседников «Известий» в главкомате ВКС, основная «учебная парта» — самолёт Л-39 — ежегодно вырабатывает свой ресурс. В то же время заводы не успевают возвращать их в строй и поставлять в должном количестве комплектующие. Лишь 30% отремонтированных самолётов возвращаются в парки в установленные сроки. Сейчас на вооружении Воздушно-космических сил числится около 150 машин этого типа»,

— констатировали «Известия».

Наш источник назвал Л-39 устаревшим самолётом. По его мнению, Як-130 является достойной заменой чехословацкой машине, несмотря на некоторую сложность в управлении и дороговизну. Он подчеркнул, что Як-130 способен эффективно имитировать поведение любых истребителей четвёртого и пятого поколений. Проблема, как полагает генерал-майор ВКС, заключается в том, что промышленность не справляется с планом производства и продления жизненного цикла уже поставленных Як-130.

«Минобороны заказало достаточное количество Як-130, но Иркутский авиационный завод, который как раз посещал Шойгу в январе этого года, не справляется с объёмом работы. При этом Россия продвигает Як-130 на экспорт. Сложно представить, как будут выполняться требования Минобороны, если «Рособоронэкспорт» получит новые зарубежные контракты на эту машину»,

— отметил источник РП.

По словам генерал-майора ВКС, отсутствие достаточного количества исправной учебно-тренировочной техники лишает Россию возможности не только качественно готовить лётчиков. Отложенная катастрофа для Воздушно-космических сил России — это отсутствие резерва пилотов. В советские годы начальную лётную подготовку получали учащиеся ДОСААФ и спецшкол ВВС. Сейчас эта система находится в демонтированном состоянии.

«К огромному сожалению, качество нашего лётно-подъёмного состава в обозримой перспективе будет снижаться из-за отсутствия должного количества человеческих ресурсов и как следствие — конкуренции за место в кабине самолёта. Ведь что такое высококвалифицированный лётчик? Это результат жесточайшего отбора среди десятков молодых людей. Далеко не каждый лейтенант может стать достойным представителем своей профессии»,

— констатировал собеседник РП.

Ситуацию для Воздушно-космических сил России усугубляет утечка мозгов из военной в гражданскую авиацию. Нередко лётчики, отслужив 5 или 10 лет в войсках, перебираются на работу в российские и зарубежные авиакомпании. Причиной тому, как ни сложно догадаться, является в целом невысокая оплата труда. Зарплатный потолок, на который может рассчитывать лётчик в звании майора, составляет 60-80 тысяч рублей.

Однако публично говорить на тему кадрового голода ВКС сегодня не принято. Она уже не мелькает в заявлениях Шойгу и других высокопоставленных лиц. В усердно лакируемой государственной пропагандой реальности нет места обсуждению столь глубоких и важных для страны проблем.