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Отключаемся от мирового интернета? Россия готова к крайней мере

Лилия Караева
1 февраля, 2021 09:20
1 мин
Лилия Караева
1 февраля, 2021 09:20
1 мин
Дмитрий Медведев
Kremlin.ru

В России все готово для отключения от мирового интернета и автономной работы отечественного сегмента. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты», - сказал Медведев, подчеркнув, что это крайняя мера.

Запасной вариант будет использован в экстремальном случае - если Россию отключат от глобальной сети.

«План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации... Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти», - заявил Медведев и напомнил, что ключевые права на управление интернетом находятся в США.

Замглавы Совбеза призвал быть реалистами и предупредил, что в случае обособления Рунета появятся большие проблемы.

«Для того чтобы его переналадить, потребуется определенное время», - сказал политик. Его слова приводит ТАСС.

Медведев не увидел условий для использования крайней меры в настоящее время.

1 ноября 2019 года вступил в силу закон об изоляции Рунета. Он предусматривает создание автономной инфраструктуры на случай отключения от мирового интернета. В 2020 году в России трижды отменяли учения по устойчивости Рунета.

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ТЕГИ
Дмитрий Медведев
интернет
отключение
1 мин
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