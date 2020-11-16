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«Откладывать реформу больше нельзя»: Михаил Мишустин дал старт очередным переменам

Лилия Караева
16 ноября, 2020 12:04
1 мин
Михаил Мишустин (справа)
Duma.gov.ru

С 1 января 2021 года в России начнется реформа системы госуправления. О ней объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о сокращении штатов в министерствах и региональных подразделениях. В центральных аппаратах штат сократят на 5%, в территориальных - на 10%.

После реформы граждане смогут отправлять обращения в ведомства напрямую, через портал Госуслуг.

«Откладывать реформу больше нельзя. Важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент», - сказал премьер.

Для реформы будет создана рабочая группа. Преобразования должны быть завершены через 3 месяца - к 1 апреля, сообщает «Интерфакс».

Ранее Мишустин объявил о подготовке пакета налоговых законов. Решено увеличить налогообложение ряда доходных отраслей.

темы
Михаил Мишустин
реформа
госуправление
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