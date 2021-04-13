Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Отказавшийся спонсировать ЧМ по хоккею в Минске из-за Лукашенко бренд запретили в Беларуси

Лилия Караева
13 апреля, 2021 15:04
1 мин
Лилия Караева
13 апреля, 2021 15:04
1 мин
NIVEA
dpa/globallookpress

Главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко подписал постановление о запрете бренда NIVEA в республике. Ранее эта торговая марка отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею в случае его проведения в Минске из-за нарушения прав человека нелегитимными властями страны.

Документ с запретом продукции NIVEA опубликовал Telegram-канал Nexta Live. В списке 35 различных товаров.

Официальная бумага датирована 6 апреля. Меры по запрету ввоза и и обращения парфюмерно-косметической продукции вводятся временно.

Ранее в Беларуси запретили кофе в пакетиках «3 в 1» двух известных марок.

Поделиться
ТЕГИ
СНГ
Беларусь
Запрет
NIVEA
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!