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Политика
Отказавшийся спонсировать ЧМ по хоккею в Минске из-за Лукашенко бренд запретили в Беларуси
13 апреля, 2021 15:04
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dpa/globallookpress
Главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко подписал постановление о запрете бренда NIVEA в республике. Ранее эта торговая марка отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею в случае его проведения в Минске из-за нарушения прав человека нелегитимными властями страны.
Документ с запретом продукции NIVEA опубликовал Telegram-канал Nexta Live. В списке 35 различных товаров.
Официальная бумага датирована 6 апреля. Меры по запрету ввоза и и обращения парфюмерно-косметической продукции вводятся временно.
Ранее в Беларуси запретили кофе в пакетиках «3 в 1» двух известных марок.
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