Отказавшийся спонсировать ЧМ по хоккею в Минске из-за Лукашенко бренд запретили в Беларуси

Политика

Главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко подписал постановление о запрете бренда NIVEA в республике. Ранее эта торговая марка отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею в случае его проведения в Минске из-за нарушения прав человека нелегитимными властями страны.

Документ с запретом продукции NIVEA опубликовал Telegram-канал Nexta Live. В списке 35 различных товаров.

Официальная бумага датирована 6 апреля. Меры по запрету ввоза и и обращения парфюмерно-косметической продукции вводятся временно.

Ранее в Беларуси запретили кофе в пакетиках «3 в 1» двух известных марок.