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Отец и сын спасли 96-летнюю блокадницу от бомжа-убийцы

Геннадий Гершенкрон
17 января, 2021 15:14
2 мин
Нож
Unsaplsh

Пенсионер МВД и его сын предотвратили убийство 96-летней жительницы северной столицы. Покушение на жизнь престарелой блокадницы было предпринято на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Правоохранительные органы уже успели возбудить уголовное дело по факту покушения на убийство, которое произошло на лестничной площадке одного из многоквартирных жилых домов на 4ой линии Васильевского острова.

Семейство полицейских услышало истошные крики о помощи, раздававшиеся из помещений общего пользования. Отец с сыном оперативно выбежали из квартиры и нейтрализовали мужчину средних лет, который напал на пенсионерку с ножом, сообщает агентство «РИА Новости».

Пенсионерка госпитализирована в местную больницу в тяжелом состоянии. Правонарушителя, являющегося лицом без определенного места жительства, задержали до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Причины отчаянного нападения неудавшегося убийцы с социального дна пока не установлены.

Ранее сообщалось, что сахалинский пенсионер весь день бегал за женщинами с ножом.

темы
Санкт-Петербург
МВД
Бабушка
блокада
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