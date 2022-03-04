Новости – Политика
Политика
От учителей потребовали поддержать военные действия в Украине в сети
4 марта, 2022 13:24
1 мин
1 мин
Telegram-канал «Осторожно, новости»
От крымских учителей потребовали разместить посты в соцсетях в поддержку военных действий армии РФ в Украине. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».
По данным канала, распоряжение распространило местное министерство образования. Согласно рассылаемой инструкции, нужно разместить не менее 3 постов и снабдить их специальными хэштегами.
Кроме того, публикации нужно снабдить видеороликами, на которых изображены пленённые украинские военные.
После публикации ссылки на посты необходимо предоставить руководству, пишет «Осторожно, новости».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости