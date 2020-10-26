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«Шугалею и Суэйфану, безусловно, безопаснее находиться под защитой турецкого контингента. Теперь я прошу Вас окончательно решить эту проблему и отправить россиян на Родину».

Малькевич написал Эрдогану сразу после появления информации о переводе сотрудников ФЗНЦ из частного изолятора Правительства национального согласия «Митига» на турецкую военную базу в Триполи. Глава Фонда поблагодарил президента за содействие и заботу о россиянах, попавших в беду за границей. Также он попросил поставить точку в вопросе освобождения ученых:

Президент ФЗНЦ Александр Малькевич обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в открытом письме с просьбой посодействовать в освобождении плененных в Ливии российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Глава ФЗНЦ отметил, что сейчас в диалоге двух стран наметились положительные изменения. По его мнению, президент Турции подтвердит дружеские отношения между Москвой и Анкарой, если поможет в урегулировании инцидента, возвратив Шугалея и Суэйфана домой. Малькевич добавил, что российская общественность оценит и выразит признательность Эрдогану за освобождение сограждан.

Напомним, что боевики похитили социологов в ночь с 16 на 17 мая прошлого года. Без предъявления официальных обвинений Шугалея и Суэйфана поместили в тюрьму «Митига», которую контролирует военный преступник, террорист и главарь интегрированного в силовой блок «МВД» ПНС бандформирования RADA — Абд аль-Рауф Карра.

На данный момент российских социологов незаконно удерживают в Ливии уже практически полтора года. Представители «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа попытались оправдать противозаконные действия в отношении двух граждан РФ, приписав последним нелегальное пересечение границы. Впрочем, соответствующее заявление не выдержало проверки фактами.

Местные журналисты моментально опровергли голословные обвинения ПНС. Они распространили в открытом доступе фотографии загранпаспортов россиян. На снимках можно увидеть, что с документами Шугалея и Суэйфана все в порядке: их визы были проштампованы в диппредставительстве Ливии в Москве. Это доказывает, что ученые официально прибыли в североафриканское государство и находились там на законных правах.