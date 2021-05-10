Остались недели: представитель ЕС рассказал о следующем пакете санкций против Беларуси

Политика

В ближайшие недели Евросоюз закончит подготовку и примет следующий, четвертый, пакет санкций против белорусских властей. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Власти в Минске теперь начали гонения против польского сообщества, - сообщил он. - Мы готовим новый блок санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели».

Напомним, ранее ЕС принял уже три пакета с ограничительными мерами. Они направлены против ряда белорусских юридических и физических лиц, которые считаются причастными к фальсификациям на президентских выборах 2020 года. Также фигуранты санкционных списков считаются ответственными за насилие в отношении протестующих и необоснованные аресты в республике. Под санкции попал и сам действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, отмечает «ТАСС».