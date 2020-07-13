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Оспаривание территориальной целостности России могу приравнять к экстремизму

Антон Мельников
13 июля, 2020 19:45
1 мин
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Pixabay

14 июля в Государственной думе пройдёт первое чтение законопроекта, по которому посягательство на территориальную целостность России может быть приравнено к экстремизму.

В соответствии с инициативой депутата Госдумы Павла Крашенинникова и члена Совфеда Андрея Клишаса, нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение), за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами, будет признаваться одной из форм экстремизма, передает ИА REGNUM.

темы
Россия
законопроект
РФ
территориальная целостность
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