Оспаривание территориальной целостности России могу приравнять к экстремизму

Политика

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14 июля в Государственной думе пройдёт первое чтение законопроекта, по которому посягательство на территориальную целостность России может быть приравнено к экстремизму.

В соответствии с инициативой депутата Госдумы Павла Крашенинникова и члена Совфеда Андрея Клишаса, нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение), за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами, будет признаваться одной из форм экстремизма, передает ИА REGNUM.